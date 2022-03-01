Китай урезал закупки российского угля

Китайские импортеры российского угля столкнулись с проблемой получения финансирования от государственных банков, обеспокоенных перспективой санкций на фоне военных действий на Украине.

«Большинство банков прекратили выдачу аккредитивов после санкций SWIFT, у нас нет другого способа произвести платеж», — прокомментировал ситуацию Reuters китайский трейдер, торгующий российским углем.

Трудности с поставками уже привели к значительному росту цен на уголь. Так, 28 февраля на 15% подорожал эталонный уголь Ньюкасла, цена превысила рекордный показатель в 274 доллара за тонну.

Уголь также подорожал у основных экспортеров — Индонезии, Австралии и Южной Африки. Отмечается, что трейдеры уже начали переговоры с российскими экспортерами о возможности производить оплату в китайской валюте.