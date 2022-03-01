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Китай урезал закупки российского угля

Источник:
Reuters
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Фото: © Андрей Мармышев

Китайские импортеры российского угля столкнулись с проблемой получения финансирования от государственных банков, обеспокоенных перспективой санкций на фоне военных действий на Украине.

«Большинство банков прекратили выдачу аккредитивов после санкций SWIFT, у нас нет другого способа произвести платеж», — прокомментировал ситуацию Reuters китайский трейдер, торгующий российским углем.

Трудности с поставками уже привели к значительному росту цен на уголь. Так, 28 февраля на 15% подорожал эталонный уголь Ньюкасла, цена превысила рекордный показатель в 274 доллара за тонну.

Уголь также подорожал у основных экспортеров — Индонезии, Австралии и Южной Африки. Отмечается, что трейдеры уже начали переговоры с российскими экспортерами о возможности производить оплату в китайской валюте.

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Топ комментариев

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

GammiPluh

Что то сибнет перегнул с желтизной заголовка

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

corrector

спорт надо развивать массовый для здоровья народа - психического и физического, а не игры миллионеров...
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