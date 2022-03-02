Американский хоккеист Ник Шор ушел из «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с американским нападающим Ником Шором по соглашению сторон, сообщила в среду пресс-служба клуба.

С форвардом Ником Шором «Сибирь» подписала однолетний контракт летом 2021 года. Причину расторжения контракта с американскими хоккеистов пресс-служба клуба комментировать отказалась.

Во вторник «Сибирь» сыграет первый матч плей-офф чемпионата России по хоккею. Соперниками новосибирцев стал уфимский клуб «Салават Юлаев». По словам тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова, команду ждет тяжелый плей-офф.

Ранее НХЛ заявила, что из-за военной спецоперации России на Украине разрывает деловые отношения с партнерами из России и перестает рассматривать Россию в качестве площадки для проведения международных соревнований.