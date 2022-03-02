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Американский хоккеист Ник Шор ушел из «Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mark6mauno / CC BY-SA 2.0

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с американским нападающим Ником Шором по соглашению сторон, сообщила в среду пресс-служба клуба.

С форвардом Ником Шором «Сибирь» подписала однолетний контракт летом 2021 года. Причину расторжения контракта с американскими хоккеистов пресс-служба клуба комментировать отказалась.

Во вторник «Сибирь» сыграет первый матч плей-офф чемпионата России по хоккею. Соперниками новосибирцев стал уфимский клуб «Салават Юлаев». По словам тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова, команду ждет тяжелый плей-офф.

Ранее НХЛ заявила, что из-за военной спецоперации России на Украине разрывает деловые отношения с партнерами из России и перестает рассматривать Россию в качестве площадки для проведения международных соревнований.

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