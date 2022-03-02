Шесть сибирских регионов вошли в топ по кредитному благополучию

Красноярский край, Забайкалье, Иркутская область, Кузбасс, Хакасия и Томская область вошли в рейтинг регионов РФ по кредитному благополучию населения.

Исследование подготовил Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата и ЦБ по итогам 2021 года, данные опубликовали «Известия». В топ вошли 35 субъектов РФ.

Учитывались размер кредитов на душу населения, уровень зарплаты, минимальная стоимость жизни и индекс закредитованности, который складывается в результате деления общей суммы кредитов на произведение среднемесячной зарплаты и численности экономически активного населения.

Лидерами Индекса кредитного благополучия регионов стали Магаданская область, Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. Во второй десятке регионов-лидеров оказались Красноярский край, Иркутская область, Забайкальский край и Кузбасс.

В третью десятку рейтинга вошли Томская область и Хакасия. Остальные сибирские регионы в индекс не попали.

«Наложенные на Россию санкции скажутся и на экономике регионов. Это произойдет в зависимости от отраслей, которые в них более развиты и которые задели санкции, — пояснил изданию политтехнолог Константин Калачев.

По его мнению, сильнее всего санкции могут сказаться на субъектах, которые занимались экспортом газа и нефти. Поэтому важно, как в регионах развит малый и средний бизнес, какова его роль при формировании местных бюджетов.