Байден «расшатал» экономику России

Экономика России расшатана после западных санкций, заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Конгрессе.

«Рубль потерял 30% своей стоимости, российский фондовый рынок потерял 40%, и торги приостановлены. Экономика России шатается, и виноват в этом только Путин», — цитирует американского лидера сайт Белого дома.

Президент США отметил, что Россия фактически «изолирована», а Владимир Путин «серьезно просчитался». По мнению Байдена, конфликт на Украине в итоге ослабит Россию, а весь остальной мир сделает сильнее.

Байден выступил перед Конгрессом с традиционным ежегодным посланием «О положении страны», в котором глава государства указывает приоритетные направления внешней и внутренней политики.

На фоне военной операции на Украине страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции. Они коснулись банков, экспорта товаров, финансовой системы в целом. Многие иностранные компании прекратили сотрудничество с российскими партнерами.