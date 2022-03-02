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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден «расшатал» экономику России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Экономика России расшатана после западных санкций, заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Конгрессе.

«Рубль потерял 30% своей стоимости, российский фондовый рынок потерял 40%, и торги приостановлены. Экономика России шатается, и виноват в этом только Путин», — цитирует американского лидера сайт Белого дома.

Президент США отметил, что Россия фактически «изолирована», а Владимир Путин «серьезно просчитался». По мнению Байдена, конфликт на Украине в итоге ослабит Россию, а весь остальной мир сделает сильнее.

Байден выступил перед Конгрессом с традиционным ежегодным посланием «О положении страны», в котором глава государства указывает приоритетные направления внешней и внутренней политики.

На фоне военной операции на Украине страны Запада ввели против России беспрецедентные санкции. Они коснулись банков, экспорта товаров, финансовой системы в целом. Многие иностранные компании прекратили сотрудничество с российскими партнерами.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Торговля
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