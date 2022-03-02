Выявляющий рак чат‑бот запустили в Забайкалье

Чат-боты «Проверь родинку онлайн», помогающие выявить рак кожи — меланому на ранних стадиях запустил в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.

«Меланома — это самая агрессивная из всех известных на сегодняшний день форм рака. Эта опухоль быстро дает метастазы, даже при очень маленьких размерах. После выявления метастаз меланому считают практически неизлечимой. При раннем выявлении данного заболевания по оценкам специалистов "выживаемость" составляет 90-95%», — рассказала главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Загирова.

#Здоровье Опасная метка: как убрать родинку

Пройти самообследование в чат-ботах может любой гражданин, ответив на шесть простых вопросов системы. В чат-ботах можно узнать подробнее о самом заболевании и правилах самообследования.

Сейчас сервис работает в мессенджере Telegram, социальной сети «ВКонтакте»и голосовом помощнике Алиса. В голосовом сервисе Яндекса достаточно сказать: «Алиса, запусти навык проверь родинку Забайкальский край» или перейти по ссылке. В дальнейшем планируется открыть доступ в мессенджерах Viber, Instagram и нескольких голосовых помощников.

Если система выявляет необходимость посещения врача чат-бот дает информацию о том, куда необходимо обратиться, адрес и телефон.

Преимущество чат-бота в том, что его в отличии от мобильного приложения не нужно устанавливать на смартфон новое приложение и разбираться в его функционале. Чтобы воспользоваться сервисом достаточно зайти в привычный мессенджер или социальную сеть и пройти тестирование.