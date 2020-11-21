Опасная метка судьбы: как убрать родинку

Считается, что много родинок на теле — к счастью и везению. Но иногда крупные родинки могут портить внешность, а милые мушки быть бомбой замедленного действия для здоровья. Нужно ли избавляться от родинок и какие существуют способы удаления?

Немало мифов связывают родинки и онкологию. Например, есть распространенное убеждение, что если удалить родинку, на этом месте будет рак, или наоборот, если оставить, она может перерасти в злокачественное новообразование.

Эти мнения сложились из-за то, что при взгляде на кожу невооруженным взглядом, без дерматоскопа, любое пятно может показаться родинкой (невусом). А также от того, что некоторые пытаются убирать самостоятельно или у косметологов «растущие» родинки, которые на самом деле уже являются меланомой.

«Нужно удалять доброкачественные, неопасные родинки, которые могут причинять человеку неудобства: размером, конфигурацией, локализацией, когда есть опасность их травмировать их одеждой в результате активной деятельности», – прокомментировала Sibnet.ru дерматолог клиники «Здравица» Елена Демидова.

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Иногда невус может самостоятельно переродиться в опухоль, и меланома считается одним из самых опасных и быстро прогрессирующих видов онкологии. Поэтому важно не затягивать с визитом к врачу, если с родинкой начинают происходить какие-то изменения.

Когда нужна консультация врача?

Понять, что родинку пора показать врачу, просто. Всегда есть очевидные «звоночки» и визуальные признаки:

родинка изменила форму, стала ассимметричной (увеличилась в одну сторону);

изменился цвет (появились жёлтые, красные или черные вкрапления);

в течение короткого времени изменились размеры родинки (увеличились или уменьшились);

изменилась поверхность-стала шершавой или бугристой или, наоборот, плоской;

изменились края (стали неровными, рваными);

из родинки выпали волоски;

в области родинки появились субъективные ощущения (зуд, жжение, болезненность,кровоточивость);

вокруг родинки и на ней появились воспаление, отек, трещинки.



Бывают родинки, которые не представляют опасности для здоровья, но могут эстетически не устраивать человека. Например, на лице. При желании убрать родинку по тем или иным причинам, важно обращаться именно к врачу – дерматологу или онкологу, но ни в коем случае не к косметологу.

Только врач может определить возможную опасность невуса, а также определить подходящий способ удаления. «И, если необходимо, (в медучреждении) проводится гистологическое исследование удаленной родинки», – уточняет Демидова.

Методы удаления родинок:

Оперативный — родинка иссекается скальпелем под местным наркозом. Наиболее надежный метод для удаления крупных образований.

Криодеструкция (заморозка жидким азотом) – подходит для родинок, захватывающих только верхние слои эпидермиса.

Фотодинамический – облучение специальной лампой с помощью препарата, который повышает чувствительность кожи к свету.

Электрокоагуляция — родинка срезается током высокой частоты, который одновременно спаивает ткани кожи.

Удаление лазером — родинку прожигает мощный пучок света, проводится под местным обезболиванием.

Радиоволновая деструкция — проводится аппаратом «Сургитрон», излучаемые аппаратом высокочастотные волны испаряют ткань новообразования.

Можно ли удалить родинку дома?

Интернет пестрит народными способами удаления родинок в домашних условиях. Врач считает, что эти манипуляции будут или опасными, или в лучшем случае неэффективными.

У всех видов невусов есть «корни», находящиеся в глубине кожи. Поэтому самостоятельное удаление — механическое или химическое — нередко приводит лишь к повреждению. А поврежденная родинка гораздо более склонна к перерождению в злокачественное образование.

«Если родинка повредилась, то необходимо остановить кровь, обработать кожу раствором йода. В случае частичного удаления родинки остатки образования нельзя отрезать или отрывать, нужно прийти на прием к специалисту», – предупреждает дерматолог.

Если же родинка повредилась или полностью оторвалась нечаянно, пугаться не стоит, но также важно показаться врачу.

Сколько стоит удалить родинку?

Цены на удаление родинок отличаются в зависимости от конкретного способа, а также от размера новообразования.

Например, стоимость криодеструкции или удаления невуса аппаратом «Сургитрон» – в районе тысячи рублей. Хирургическое удаление самое дорогое, но и требуется оно только в сложных случаях.

Нужно учитывать, что, если удалять родинку в частной клинике, еще как минимум тысячу рублей придется заплатить за обязательный осмотр врача. Но если нужно удалить несколько родинок, многие клиники в таких случаях делают скидки.