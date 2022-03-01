НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу пообещал продолжить военную операцию на Украине

Источник:
ТАСС
587 12
Фото: © пресс-служба президента РФ

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что главной задачей специальной операции на Украине является защита России от военной угрозы со стороны Запада. По его словам, западные страны пытаются использовать украинский народ в борьбе против России.

Шойгу подчеркнул, что российские военные не оккупируют украинскую территорию и принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. «Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — добавил он.

Министр также рассказал, что украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, использует мирных граждан в качестве живого щита.

«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», — отметил Шойгу.

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
Евросоюз пригрозил России тотальной войной
Рубль незначительно подорожал после введения спецмер
Mastercard отключила несколько российских банков от системы
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Токсикомания стала более распространена среди новосибирских подростков
Росгидромет оценил качество воздуха в Новосибирске
Вузы и школы «заминировали» в Новосибирске
Байкальская нерпа заразилась вирусом от домашних животных
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Обсуждение (12)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
75
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
68
Китайские банки присоединились к санкциям против России
54
Российская армия обратилась к жителям Киева
52
Путин предложил украинским военным взять власть
Sibnet.Ru