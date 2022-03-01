Шойгу пообещал продолжить военную операцию на Украине

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что главной задачей специальной операции на Украине является защита России от военной угрозы со стороны Запада. По его словам, западные страны пытаются использовать украинский народ в борьбе против России.

Шойгу подчеркнул, что российские военные не оккупируют украинскую территорию и принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. «Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием», — добавил он.

Министр также рассказал, что украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, использует мирных граждан в качестве живого щита.

«В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», — отметил Шойгу.