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Росгидромет оценил качество воздуха в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Концентрация загрязняющих веществ в Новосибирске не превысила предельно допустимых концентраций ни в одной из девяти точек, где провела мониторинг мобильная лаборатория Росгидромета, сообщает пресс-служба СГК.

С 16 по 21 февраля в девяти контрольных точках на территории Новосибирска в Калининском, Ленинском, Первомайском и Октябрьском районах эксперты отобрали пробы атмосферного воздуха по диоксиду азота, диоксиду серы, аммиаку, сероводороду и фенолу.  

Вещества для замеров выбрали сами эксперты: исследовали характерные для города загрязняющие вещества, а также учли жалобы горожан на запахи, такие как запах пластика, гари и сероводорода.

«Превышений ПДК мы нигде не зафиксировали. В целом объем выбросов в городе за последний год снизился, например, содержание бензапирена уменьшилось в три раза», — рассказала начальник региональной комплексной лаборатории Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Синявская.

Эксперты отметили, что большую долю приземных концентраций вредных веществ составляют выхлопы машин и дым из частного сектора.

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