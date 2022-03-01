Роспотребнадзор снял почти все коронавирусные ограничения

Большая часть коронавирусных ограничений в России снята, так как в стране наблюдается снижение уровня заболеваемости, сообщает Роспотребнадзор.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Документ касается различных отраслей экономики, актуален для нынешней эпидемиологической ситуации и подготовлен с учетом мнения ученых и опыта других стран.

По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6 процента и составил 596,45 на 100 тысяч населения. При этом 97% всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.