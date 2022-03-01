Роспотребнадзор снял почти все коронавирусные ограничения

Большая часть коронавирусных ограничений в России снята, так как в стране наблюдается снижение уровня заболеваемости, сообщает Роспотребнадзор.
«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Документ касается различных отраслей экономики, актуален для нынешней эпидемиологической ситуации и подготовлен с учетом мнения ученых и опыта других стран.
По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6 процента и составил 596,45 на 100 тысяч населения. При этом 97% всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.
Иркут 69Отьездили по Ниццам и Куршавелям... ☺️Пора привыкать к красотам Подмосковья и Кубани.
sib_man9гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...
DisobedientНе одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))
senikА этим лживым существам и дня хватило бы. Потом долго бы отстирывали портки.