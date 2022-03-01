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Роспотребнадзор снял почти все коронавирусные ограничения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большая часть коронавирусных ограничений в России снята, так как в стране наблюдается снижение уровня заболеваемости, сообщает Роспотребнадзор.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма "омикрон", рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Документ касается различных отраслей экономики, актуален для нынешней эпидемиологической ситуации и подготовлен с учетом мнения ученых и опыта других стран.

По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 27,6 процента и составил 596,45 на 100 тысяч населения. При этом 97% всех подтвержденных случаев протекают как ОРВИ или бессимптомно.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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Топ комментариев

Иркут 69

Отьездили по Ниццам и Куршавелям... ☺️Пора привыкать к красотам Подмосковья и Кубани.

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

senik

А этим лживым существам и дня хватило бы. Потом долго бы отстирывали портки.
Sibnet.Ru