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Байкальская нерпа заразилась вирусом от домашних животных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Per Harald Olsen / CC BY-SA 3.0

Больные домашние животные могли заразить байкальскую нерпу опасным вирусом — парвовирусным энтеритом, при котором смертность достигает 60%, сообщила старший научный сотрудник лаборатории водной микробиологии Лимнологического института Сибирского отделения РАН Мария Суслова.

Парвовирусный энтерит поражает желудочно-кишечный тракт. Он впервые был выявлен у байкальской нерпы — эндемика озера Байкал — в 2021 году.

«Источником (заражения) могут быть собаки, птицы, с которых (вирус) может попадать в воду. Смывается это все в реки, потом из рек попадает в Байкал», — цитирует ТАСС Суслову.

В дикой природе провести профилактику болезни практически нереально, всю нерпу в Байкале физически невозможно вакцинировать. Массового заражения нерпы этим вирусом пока не регистрируется, но если он распространится, то, по словам Плиски, будет падеж эндемика.

Специалисты также продолжают фиксировать заражение байкальской нерпы опасными паразитами — легочными нематодами и контрацекозом. Заражение нерпы этими паразитами отмечают уже несколько десятилетий.

Байкальская нерпа — единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде. Обитает в озере Байкал. Из-за ценного меха эти животные долгое время были промысловым видом, и их популяция оказалась под угрозой, массово нерпу перестали добывать в 2007 году.

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Топ комментариев

Иркут 69

Отьездили по Ниццам и Куршавелям... ☺️Пора привыкать к красотам Подмосковья и Кубани.

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

senik

А этим лживым существам и дня хватило бы. Потом долго бы отстирывали портки.
Sibnet.Ru