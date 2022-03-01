Число антиковидных ограничений сократили в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил ряд антиковидных ограничений, в частности вход по QR-кодам в аквапарк, зоопарк и кафе, сообщает правительство региона.

«Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ, как и прогнозировалось, пошла на спад. Оперативный штаб поручил готовить новое решение о снятии ограничений», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Не потребуется предъявлять QR-коды при посещении: с 6 марта предприятий общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров, с 15 марта объектов культуры и спорта.

По данным оперативного штаба на утро 28 февраля, в регионе зафиксировали 4 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки, в том числе – у 575 детей. Умерли 16 пациентов. Неделю назад в Новосибирской области было не менее 4,8 тысячи заражений коронавирусом за сутки.

