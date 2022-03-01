Число антиковидных ограничений сократили в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил ряд антиковидных ограничений, в частности вход по QR-кодам в аквапарк, зоопарк и кафе, сообщает правительство региона.
«Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ, как и прогнозировалось, пошла на спад. Оперативный штаб поручил готовить новое решение о снятии ограничений», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Не потребуется предъявлять QR-коды при посещении: с 6 марта предприятий общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров, с 15 марта объектов культуры и спорта.
По данным оперативного штаба на утро 28 февраля, в регионе зафиксировали 4
тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки, в том числе – у 575 детей.
Умерли 16 пациентов. Неделю назад в Новосибирской области было не менее 4,8
тысячи заражений коронавирусом за сутки.
Иркут 69Отьездили по Ниццам и Куршавелям... ☺️Пора привыкать к красотам Подмосковья и Кубани.
IDE7Для понимания того, что происходит в современном мире предлагаю прочитать и осмыслить такую книгу : «Убийство...
sib_man9гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...
DisobedientНе одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))