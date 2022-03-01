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Начало марта в Забайкалье будет снежным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Снег выпадет в первые дни весны в Забайкальском крае, дневная температура воздуха будет достигать ноля градусов, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Сидельникова.

«На предстоящей неделе ожидается неустойчивая погода. 1 и 3 марта местами по краю пройдет небольшой снег, в остальной период существенных осадков не ожидается», — сказала синоптик.

Преобладающая температура ночью будет 20-25 градусов мороза, при осадках 10-15 градусов мороза, по северной половине края местами 27-32 градусов.

Днем будет гораздо теплее от минус 5 до ноля градусов, при облачности будет становится холоднее до 6-11 градусов мороза мороза. Ветер ожидается 5-10 метров в секунду, днем 1 и 3 марта при смещении фронтального раздела будут порывы до 15-20 метров в секунду.

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Забайкалье #Гео
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