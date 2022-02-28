Франция конфискует имущество российских олигархов

Правительство Франции собирается конфисковать все находящиеся в стране активы российских олигархов, подпадающих под санкции Евросоюза. В этом списке недвижимость, а также люксовые яхты и автомобили, уточнил министр финансов страны Брюно Ле Мэр.

«Мы также выявим всех граждан России с активами во Франции, которые могут быть добавлены в европейский санкционный список за связи с российским правительством», — сказал министр на встрече членов кабинета, передает Financial Times.

По его словам, французское правительство в ближайшее время получит законные основания для конфискации данных активов. Члены правительства также будут проводить встречи с представителями французского бизнеса, чтобы понять последствия кризиса для торговли.

Министр отметил, что представители государств G7 проведут встречу во вторник, чтобы обсудить введение дополнительных санкций в отношении России в связи с военной спецоперацией на Украине.