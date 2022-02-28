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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Франция конфискует имущество российских олигархов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Liilia Moroz / CC BY-SA 4.0

Правительство Франции собирается конфисковать все находящиеся в стране активы российских олигархов, подпадающих под санкции Евросоюза. В этом списке недвижимость, а также люксовые яхты и автомобили, уточнил министр финансов страны Брюно Ле Мэр.

«Мы также выявим всех граждан России с активами во Франции, которые могут быть добавлены в европейский санкционный список за связи с российским правительством», — сказал министр на встрече членов кабинета, передает Financial Times.

По его словам, французское правительство в ближайшее время получит законные основания для конфискации данных активов. Члены правительства также будут проводить встречи с представителями французского бизнеса, чтобы понять последствия кризиса для торговли.

Министр отметил, что представители государств G7 проведут встречу во вторник, чтобы обсудить введение дополнительных санкций в отношении России в связи с военной спецоперацией на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

BadBoy91

какая дружба?????? брат, у тебя с головой норм?

89134830908

Это что получается,дружба дружбой а деньги в "розь"

jeryakob

Поскольку все на прилавках импортное, считай треть денег у нас вытащили из кармана

xumepa312

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