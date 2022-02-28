Крупные криптобиржи заблокировали аккаунты пользователей из России

Так, площадка BTC-Alpha прекратила работу с российскими пользователями, площадка KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты, а платформа CEX IO приостановила регистрацию новых пользователей из России, пишет «Коммерсантъ».
Представитель BTC-Alpha сообщил, что площадка приостанавливают работу с российскими гражданами и аккаунтами с территории России до стабилизации ситуации на Украине. Известно, что биржи BTC-Alpha и KUNA имеют основателей из Украины.
При этом одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире Binance не станет замораживать миллионы аккаунтов пользователей из России. Отмечается, что площадка работает в обычном режиме.
«Криптография должна была обеспечить большую финансовую свободу для людей по всему миру. Одностороннее решение запретить людям доступ к их криптовалюте противоречило бы принципам существования этой отрасли», — пояснил представитель Binance.
BadBoy91какая дружба?????? брат, у тебя с головой норм?
89134830908Это что получается,дружба дружбой а деньги в "розь"
jeryakobПоскольку все на прилавках импортное, считай треть денег у нас вытащили из кармана
xumepa312Сейчас местные ребята тебе расскажут что ничего страшного и это даже хорошо и вообще всё супер!