Крупные криптобиржи заблокировали аккаунты пользователей из России

Так, площадка BTC-Alpha прекратила работу с российскими пользователями, площадка KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты, а платформа CEX IO приостановила регистрацию новых пользователей из России, пишет «Коммерсантъ».

Представитель BTC-Alpha сообщил, что площадка приостанавливают работу с российскими гражданами и аккаунтами с территории России до стабилизации ситуации на Украине. Известно, что биржи BTC-Alpha и KUNA имеют основателей из Украины.

При этом одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире Binance не станет замораживать миллионы аккаунтов пользователей из России. Отмечается, что площадка работает в обычном режиме.

«Криптография должна была обеспечить большую финансовую свободу для людей по всему миру. Одностороннее решение запретить людям доступ к их криптовалюте противоречило бы принципам существования этой отрасли», — пояснил представитель Binance.