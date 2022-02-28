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Томские власти дали учителям указания беседовать с детьми об Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Департамент образования Томской области подтвердил, что дал школам региона указания провести с учениками беседы о спецоперации на Украине.

В соцсетях появился скриншот из учительского чата, где речь идет о том, что педагогам рекомендуют провести воспитательное мероприятие по происходящему на Украине.

Информацию подтвердила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. По ее словам, такие рекомендации поступили от департамента во все школы области.

«Большое количество информации в соцсетях, часто сомнительного и провокационного содержания, воздействует не только на взрослых пользователей, но и на детей. Учителям сейчас важно научить детей правилам, которые помогут осмысленно воспринимать информацию, проверяя ее в официальных достоверных источниках. Речь идет о психологическом здоровье наших детей», — цитирует Грабцевич Центр управления регионом.

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Disobedient

Возможно поменьше благородства и миролюбия помогло бы сократить потери? А пьяное быдло в угаре укропатриотизма...

slavaynin

мы в принципе ни когда в него хорошо и не играли)

jeryakob

Поскольку все на прилавках импортное, считай треть денег у нас вытащили из кармана

slavaynin

бармены теперь с кастрюлями на голове в знак поддержки
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