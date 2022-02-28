Девочка в Абакане погибла из‑за смартфона

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Школьница в Абакане умерла в ванне, уронив в нее телефон, который находился на зарядке, сообщает СУ СК РФ по Хакасии.
Вечером 27 февраля школьница принимала ванну, держа в руках мобильный телефон с подключенным в сеть через удлинитель зарядным устройством.
В какой-то момент родственники услышали крик девушки о помощи. Когда они вошли, обнаружили ее в бессознательном состоянии в наполненной водой ванне и с погруженным в воду телефоном. Врачи констатировали смерть девочки.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти несовершеннолетней.
frenchmanТы хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?
frenchmanКакие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?
DisobedientВозможно поменьше благородства и миролюбия помогло бы сократить потери? А пьяное быдло в угаре укропатриотизма...
xarakireА что всего 5 тысяч, бери больше!!! Или как, по-вашему, Путин больной, 18-20 летних необстрелянных «пацанов»...