Девочка в Абакане погибла из‑за смартфона

Школьница в Абакане умерла в ванне, уронив в нее телефон, который находился на зарядке, сообщает СУ СК РФ по Хакасии.

Вечером 27 февраля школьница принимала ванну, держа в руках мобильный телефон с подключенным в сеть через удлинитель зарядным устройством.

В какой-то момент родственники услышали крик девушки о помощи. Когда они вошли, обнаружили ее в бессознательном состоянии в наполненной водой ванне и с погруженным в воду телефоном. Врачи констатировали смерть девочки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти несовершеннолетней.