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Девочка в Абакане погибла из‑за смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьница в Абакане умерла в ванне, уронив в нее телефон, который находился на зарядке, сообщает СУ СК РФ по Хакасии.

Вечером 27 февраля школьница принимала ванну, держа в руках мобильный телефон с подключенным в сеть через удлинитель зарядным устройством.

В какой-то момент родственники услышали крик девушки о помощи. Когда они вошли, обнаружили ее в бессознательном состоянии в наполненной водой ванне и с погруженным в воду телефоном. Врачи констатировали смерть девочки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти несовершеннолетней.

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frenchman

Ты хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?

frenchman

Какие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?

Disobedient

Возможно поменьше благородства и миролюбия помогло бы сократить потери? А пьяное быдло в угаре укропатриотизма...

xarakire

А что всего 5 тысяч, бери больше!!! Или как, по-вашему, Путин больной, 18-20 летних необстрелянных «пацанов»...
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