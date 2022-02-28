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Техосмотр получит принудительную форму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники ГИБДД в следующем году смогут принудительно отправлять на техосмотр автомобили, у которых обнаружат неисправности, независимо от того, нужна ли была транспорту диагностическая карта — норму прописали в новом федеральном законе.

Сотрудники ГИБДД, останавливая автомобиль и выявляя серьезный изъян в его конструкции, смогут отправлять транспортное средство на принудительный техосмотр, приводят «Известия» разработанный МВД федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного средства».

Новая законодательная инициатива вступит в силу 1 марта 2023 года. На принудительный техосмотр отправят и машины, уже имеющие диагностическую карту. В такой ситуации действие последней остановят.

Владельцу в течение семи дней придется отвезти автомобиль на внеочередную проверку технического состояния к сертифицированному оператору ТО. А до того необходимо будет устранить неисправность самостоятельно или в сервисе. Иначе техосмотр пройти не получится.

Если владелец в указанный срок требование не выполнит, его ждет более суровое наказание. А именно — запрет на эксплуатацию с изъятием СТС и запретом на регистрационные действия, чтобы автомобилист не мог схитрить и получить дубликат свидетельства.

Обязательный техосмотр для личных автомобилей отменен 30 декабря 2021 года. Но диагностическая карта понадобится в некоторых случаях. Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

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