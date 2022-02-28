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Канал «Россия» на неделю изменил телепрограмму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Изменения в телепрограмме канала «Россия» коснулись политических проектов на неделю с 28 февраля по 5 марта, сообщила в понедельник пресс-служба телеканала.

С понедельника по субботу после программы «Вести» в 21.20 будет выходить программа «Вечер с Владимиром Соловьевым». А после — многосерийный фильм «Годунов».

Также расширенным выпуском с понедельника по пятницу будет выходить программа «60 минут» в 11.30 и 17.30.

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Ранее Первый канал убрал из программы юмористические проекты, связав это с политической обстановкой между Россией и Украиной.

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