Портал «Госуслуг» подвергся беспрецедентной кибератаке

Портал госуслуг подвергся беспрецедентным по масштабу кибератакам — было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта, сообщает Минцифры.

«Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что данные пользователей портала госуслуг надежно защищены. «Пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ», — уточнили ТАСС в ведомстве.

В Минцифры добавили, что службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.