НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Портал «Госуслуг» подвергся беспрецедентной кибератаке

Источник:
Sibnet.ru
434 3
Фото: © Sibnet.ru

Портал госуслуг подвергся беспрецедентным по масштабу кибератакам — было зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта, сообщает Минцифры.

«Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что данные пользователей портала госуслуг надежно защищены. «Пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ», — уточнили ТАСС в ведомстве.

В Минцифры добавили, что службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.

Еще по теме
Российское судно задержали в проливе Ла-Манш
Центр Новосибирска оцепили после стихийного митинга. ФОТО
Масштабный пожар на стройке разбудил новосибирцев. ВИДЕО
Самолет Ан-26 разбился в Воронежской области
смотреть все
ЧП #Происшествия #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Травников озвучил судьбу ЛДС в случае отмены МЧМ по хоккею
Слезы, маски и ОМОН: новосибирцы вышли на антивоенный митинг
Новосибирцы вышли на площадь Ленина с лозунгами «Нет войне»
Роспотребнадзор дал советы по выбору свежих роз в магазине
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
Обсуждение (3)
О самом главном
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
67
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
64
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
52
Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом
52
Путин предложил украинским военным взять власть
Sibnet.Ru