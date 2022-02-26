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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Микронезия разорвала дипломатические отношения с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: Saberwyn / CC BY-SA 3.0

Федеративные Штаты Микронезии прислали России ноту о разрыве дипломатических отношений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Поводом для разрыва стала российская военная операция на Украине.

Микронезия займется возобновлением дипотношений, только когда Россия «продемонстрирует действенную приверженность делу мира, дружбы, сотрудничества», отмечается в документе. Также указывается, что Микронезия поддерживает суверенитет Украины.

«У народа и правительства Микронезии нет враждебности по отношению к народу России. Но сказать то же самое о правительстве РФ можно будет, когда оно признает, что выбор войны вместо мира, насилия вместо дружбы, предательства вместо сотрудничества и ненависти вместо любви был несостоятелен и неоправдан»,— говорится в заявлении.

Федеративные Штаты Микронезии — государство в Океании, расположенное на Каролинских островах. Его население составляет около 100 тысяч человек. Государство получило независимость в 1986 году, но фактически полностью зависимо от США.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Россия
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