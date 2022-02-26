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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль признал санкции Запада «серьезными»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Принятые западными странами из-за российской военной спецоперации на Украине санкции «серьезные», признал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что правительство принимает «незамедлительные меры по минимизации ущерба».

«Сейчас потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии соответствующих ведомств. И разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба этих санкций, бесперебойного функционирования всех отраслей нашей экономики, систем нашей экономики», — сказал Песков.

Ранее ЕС ввел запрет на экспорт в Россию товаров для авиационной и космической промышленности и продукции двойного назначения, оборудования и технологий для нефтеперерабатывающих заводов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 75% коммерческого флота России произведено в ЕС, США и Канаде. По ее словам, ограничительные меры приведут к деградации ключевого сектора российской экономики.

Также в субботу рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до спекулятивного «ВВ+». Таким образом, государственные ценные бумаги России приравняли к «мусорным».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Россия
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