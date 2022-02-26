Ученые нашли гигантский микроб

Гигантская бактерия, обитающая в вечнозеленых мангровых зарослях, имеет сложную клетку и может оказаться недостающим звеном между одноклеточными организмами и человеческими клетками, сообщила микробиолог Верена Карвалью из Массачусетского университета.

Единственная нитевидная клетка микроба видна невооруженным глазом, так как вырастает до двух сантиметров — в пять тысяч раз больше, чем обычные микробы.

По словам микробиолога Карвалью из Массачусетского университета в Амхерсте, размер бактерии в десять раз превышает тот, что раньше считали допустимым для микробов.

Кроме того, его геном не плавает внутри клетки, а заключен в мембрану, как людей. Это характерно только для более сложных клеток. Подробное исследование микроорганизма представлено в препринте научной статьи, сообщает Science.

Живые организмы разделены на две группы: прокариоты, к которым относятся бактерии и одноклеточные микробы, и эукариоты, к которым относятся все, от дрожжей до большинства форм многоклеточной жизни, включая человека. Прокариоты имеют свободно плавающую ДНК, тогда как эукариоты упаковывают свою ДНК в ядро.

Но недавно обнаруженный микроб, названный Thiomargarita magnifica, стирает грань между прокариотами и эукариотами. Он имеет только одну клетку с двумя мембранными мешками, один из которых содержит всю огромную ДНК клетки с 11 тысячами генов (обычно их четыре тысячи). Второй содержит воду и, поэтому, видимо, бактерия такая большая.