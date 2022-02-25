Выходные в Новосибирске будут снежными и ветреными

Потепление пришло в Новосибирск, в ближайшие дни ожидаются снегопады и усиление ветра, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Атлантические циклоны проходят через нашу территорию, усилится ветер, будет идти снег с небольшими перерывами. Умеренно морозная, мягкая погода», — рассказала синоптик.

По словам собеседницы, в ночь на субботу будет 4-9, днем — 5-7 градусов холода с небольшим понижением. В субботу будет идти снег, в воскресенье — преимущественно без осадков. Скорость ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду. Ночью ожидается 11-12, днем — 5-7 градусов ниже нуля.

Снегопады вероятны также ночью и днем в понедельник, также ожидается порывистый ветер. Ночью будет минус 8-10, днем — минус 5-7 градусов.