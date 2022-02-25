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Валя Карнавал «завалила» школьный тест на «Звездах в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © karna.val, instagram.com/karna.val

Блогер Валя Карнавал провалила одно из заданий, которое ей нужно было пройти в шоу «Звезды в Африке». Девушка не сумела ответит на вопросы из школьной программы.

По правилам задания, блогер в стеклянном боксе должна была отвечать на вопросы. Для усиления стресса на нее сыпались жуки, и лилась неизвестная жидкость.

Ведущие Михаил Галустян и Ольга Бузова спросили Карнавал, в каком году состоялся первый полет космос, сообщает «СтарХит»со ссылкой на доступные кадры передачи.

«1900… 1930… 1956-й… Ааа!» — прокричала Валя в ответ. Неверно блогер назвала и количество континентов на Земле, решив, что их семь.

Премьера второго сезона шоу "Звезды в Африке" состоится 27 февраля на телеканале ТНТ. В нем участвуют Никита Джигурда, Максим Лагашкин, Наталья Рудова, Владимир Сычев, Вячеслав Чепурченко, Александр Зарубин (Саша Стоун), Карина Кросс, Валя Карнавал, Аня Покров, Олег Верещагин, Роман Юнусов, Анатолий Цой, Каролина Севастьянова, Руслан Нигматуллин, Алена Водонаева и Олег Шепс.


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