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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

DNS поднял цены на 30%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российская сеть магазинов электроники DNS подняла цены на 30% из-за высокого спроса среди покупателей, сообщил директор компании Дмитрий Алексеев.

«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%», — написал Алексеев в Telegram в пятницу.

Он добавил, что не может утверждать, что дальнейшего роста не будет. Директор DNS выразил озабоченность, что рост курса валют и новые технологические санкции могут сказаться на проблемах с поставками большого перечня товаров.

«Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», — добавил он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что решил провести специальную военную операцию в Донбассе. Российская армия начала высокоточными ударами выводить из строя военную инфраструктуру Украины. По словам Минобороны РФ, это не удары по городам, гражданскому населению ничего не угрожает. 

После этого рубль упал до исторических минимумов.  Евросоюз утвердил второй пакет санкций, которые затронут банковскую сферу РФ, а также доступ страны к передовым полупроводниковым технологиям. 

Тема: Военная операция на Украине
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