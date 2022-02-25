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Ученые определили время падения убившего динозавров астероида

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WikiImages

Падение астероида Чиксулуб, убившего динозавров, произошло весной, определила международная группа ученых после исследования останков рыб, погибших сразу после удара.

Ученые проанализировали останки из месторождения окаменелостей Танис в Северной Дакоте, в котором сохранились окаменелые останки водной экосистемы, в том числе кости рыб семейства веслоносовых и осетровых, сообщается в опубликованной в журнале Nature.

Оказалось, что кости демонстрируют сезонный рост подобно годичным кольцам деревьев. Ученые выявили, что плотность и объем клеток увеличивались, однако не успели достигнуть пика в последний год жизни, а это указывает на резкое прекращение роста именно весной.

Это подтверждают результаты изотопного анализа углерода, которые характеризуют доступность зоопланктона для питания рыб. Летом количество зоопланктона растет, что обогащает скелет рыбы более тяжелым изотопом углерода (углерод-13) по сравнению с изотопом углерода-12. Однако содержание первого в костях также не успело достигнуть летнего пика.

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В момент катастрофы в Северном полушарии была весна, и, следовательно, циклы размножения многих организмов резко прекратились. Наоборот, в Южном полушарии была осень, и многие организмы, вероятно, готовились к зиме, что повысило их шансы на выживание.

Те, кто укрывался в норах и готовился к спячке, могли выдержать последствия столкновения, что может объяснить, почему многие динозавры вымерли, а птицам и ранним млекопитающим удалось избежать исчезновения.

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