Украинский режиссер Бадоев отказался работать с русскими артистами

Украинский клипмейкер Алан Бадоев заявил, что не видит возможности работать с российскими артистами после проведения Россией военной спецоперации на Донбассе.

Бадоев остро отреагировал на политическую ситуацию на Украине. В Instagram он попросил москвичей перестать писать ему слова сожаления и предложил выйти на улицу с протестами. Вскоре он пообщался с Ксенией Собчак, где озвучил свою позицию по отношению к российским коллегам.

«Моя позиция проста и ясна. Для меня сейчас не существует возможности смотреть в сторону России. Нет, нет и нет. Это сложно для меня, это сложно для всей моей компании, сложно для моих родственников. Но на сегодняшний день выбор сделали за нас, и я не могу работать с агрессором. Я вообще не понимаю, когда и как возможно будет работать», — сказал режиссер в интервью.

Российские артисты призвали остановить войну

Российские исполнители и уроженцы Украины, живущие и работающие в России, плотно работали с Бадоевым. Только за 2021 год режиссер снял клипы десятку артистов. Среди них Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Вера Брежнева. Также Бадоев работал с Zivert, Светланой Лободой, «Ночными снайперами», МакSим, Еленой Темниковой, Аллой Пугачевой и другими.

Ранее позицию озвучил музыкант Иван Дорн, который со слезами на глазах обратится к звездным коллегам из России, чтобы те призвали в соцсетях остановить войну. В итоге лейбл Дорна объявил, что не будет больше работать с российскими артистами.