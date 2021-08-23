Полина Гагарина потеряла свою индивидуальность

Поклонники Полины Гагариной массово начали сравнивать ее с другими артистами, после того как певица сменила прическу. А ее новый клип на песню «Вчера» назвали обрезками из клипов Лободы.

Гагарина в пятницу выпустила новый клип на песню «Вчера», режиссером которого выступил Алан Бадоев. Клипмейкер снимал видео многим артистам, в числе которых Светлана Лобода. Во «Вчера» Гагарина выпрыгивает из автомобиля на трассе и танцует посреди дороги. Похожие сюжеты есть в работе Лободы в клипе «Новый Рим».

Фанаты написали в комментариях к видео «Вчера», что работы Бадоева стали однотипными, и Гагарина перестала отличаться от массы других артистов.

На этом осуждение певицы не закончилось. Полина Гагарина решила сменить имидж, сделав челку. Новая прическа сделала артистку похожей одновременно на Валерию в молодости, Кристину Орбакайте и Кристину Асмус, которые в свое время носили похожие прически. Об этом фанаты Гагариной написали в комментариях Instagram.

Ранее певицу обвинили во вранье. Она заявила, что сама выполнила сложный трюк в клипе (прыжок из машины). Но нашлась каскадерша, которая дублировала артистку, и опровергла эту информацию.