Полина Гагарина потеряла свою индивидуальность

Поклонники Полины Гагариной массово начали сравнивать ее с
другими артистами, после того как певица сменила прическу. А ее новый клип на
песню «Вчера» назвали обрезками из клипов Лободы.
Гагарина в пятницу выпустила новый клип на песню «Вчера»,
режиссером которого выступил Алан Бадоев. Клипмейкер снимал видео многим
артистам, в числе которых Светлана Лобода. Во «Вчера» Гагарина выпрыгивает из
автомобиля на трассе и танцует посреди дороги. Похожие сюжеты есть в работе
Лободы в клипе «Новый Рим».
Фанаты написали в комментариях к видео «Вчера», что работы
Бадоева стали однотипными, и Гагарина перестала отличаться от массы других
артистов.
На этом осуждение певицы не закончилось. Полина Гагарина
решила сменить имидж, сделав челку. Новая прическа сделала артистку похожей
одновременно на Валерию в молодости, Кристину Орбакайте и Кристину Асмус,
которые в свое время носили похожие прически. Об этом фанаты Гагариной написали
в комментариях Instagram.
Ранее певицу обвинили во вранье. Она заявила, что сама выполнила сложный трюк в клипе (прыжок из машины). Но нашлась каскадерша, которая дублировала артистку, и опровергла эту информацию.
-Керя-Народ деньги возьмет но голосовать за единую Россию не будет
Grossmeister38rusПодачка перед выборами. Классика
лачиновСтрашно становится. Они ведь похоже реально не знают что делать и куда направить средства чтобы хоть...
jeryakobну вот от чего выборы не каждый месяц?