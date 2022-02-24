Президент России Владимир Путин в 5.30 мск 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, чтобы защитить мирное население от «геноцида». Соцсети разрываются от сообщений о бомбежках в разных городах Украины. Минобороны признало обстрелы и утверждает, что атакует только военные объекты.

Вечер 23 февраля. Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины.

«В настоящее время в связи с обострением обстановки и угрозами со стороны Киева граждане республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию. В условиях продолжающейся военной агрессии со стороны ВСУ в республиках происходит разрушение гражданской и промышленной инфраструктуры, школ, больниц, детских садов и самое страшное — гибель мирного населения, в том числе детей», — говорилось в обращении на имя Путина.

5.00 мск 24 февраля. «Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. <…> Мной принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил Путин в специальном обращении к нации.

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По его словам, цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он добавил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий и призвал украинских военных сложить оружие.

Взрывы и обстрелы

Сразу после трансляции обращения Путина в соцсетях появились сообщения, что жители Харькова, Киева, Николаева, Краматорска, Мариуполя, Одессы слышат сильные взрывы.

Советник главы МВД Украины заявил, что были удары ракет по центрам управления вооруженных сил, аэродромам, складам армии в Киеве, Харькове. Кроме того, обстреливается граница.

Министерство обороны РФ выпустило заявление, что высокоточным оружием уничтожается авиация ВСУ, никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины не наносят. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

«Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой народной республики, они в самое ближайшее время будут освобождены», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Реакция мира

«Призываю немедленно остановить Путина, войну против UA и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру», — написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуть войска, чтобы не позволить случиться «худшей с начала века войне в Европе». По его мнению, конфликт нужно немедленно остановить.

#Армия Виды и различия спецназа в России

«Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить военные действия», — заявил президент Франции Эмманюэл Макрон в Twitter.

«Нападая на Украину, Россия нарушает самые элементарные правила международного порядка. Мировое сообщество не забудет России этот позорный день. Мы будем реагировать вместе с нашими партнерами. Вся наша солидарность с Украиной», — высказалась глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Китай призвал все стороны вокруг Украины проявить сдержанность и приложить усилия по поиску дипломатического решения кризиса. «Мы полагаем, что дверь для мирного решения украинской проблемы не полностью закрыта. И не должна быть», — сказал постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.