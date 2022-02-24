МИД объяснил операцию на Украине желанием предотвратить войну

Спецоперация России — это не начало войны с Украиной, она связана со стремлением предотвратить глобальную войну, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась [в Донбассе]», — цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам Захаровой, Москва до начала операции в Донбассе получила отказ Вашингтона от переговоров. «Американская сторона направила официальный ответ российской стороне в виде послания госсекретаря США, в котором излагалось развернутое, достаточно в хамской манере, их нежелание вести с Россией переговоры», — сказала она.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе в ночь на 24 февраля. По его словам, действия России служат «самозащитой от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня».

Минобороны после обращения президента объявило, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры Украины.