Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию из-за ошибки пилотирования, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, рассказывая о ходе военной операции на Украине.

«В Воздушно-космических силах России в результате ошибки пилотирования потерпел аварию штурмовик Су-25. Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», — сообщил он.

Военная операция на Украине началась утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин объяснил ее необходимостью защиты жителей региона от «геноцида со стороны киевского режима».

Российское Минобороны заявило, что наносит удары по объектам украинской военной инфраструктуры. К середине дня 24 февраля ведомство сообщило о выведении из строя после российских ударов 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.