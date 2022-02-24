Идеальный шторм: что будет с рублем и российской экономикой?

Президент России Владимир Путин утром в четверг объявил военную операцию на Донбассе. Запад ответил угрозами, а российский рынок отреагировал коллапсом. Что будет с рублем и российской экономикой, если военные действия на Украине затянутся?

Какие экономические санкции могут ввести?

Страны Запада уже пообещали ввести в отношении России беспрецедентные санкции. Так, Евросоюз введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что будут введены самые жесткие санкции в истории. Предполагается, что аналогичные ограничения в отношении России введут США.

Так, США намерены ввести санкции в отношении крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ. Такие меры закроют для этих банков международный финансовый рынок и сделают невозможным расчеты в долларах.

Также западные страны прорабатывают отключение России от платежных систем Visa и MasterCard. После этого станет невозможно использование таких карт за рубежом или для оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах. При этом системы продолжат работать внутри России, так как эти операции обрабатываются внутри страны.

Еще один вариант ограничительных мер — введение технологических санкций, которые предусматривают ограничения поставок электроники, программного обеспечения и компонентов. Фактически, Россия не сможет закупать на мировом рынке высокотехнологичную продукцию — например, процессоры и видеокарты.

Под санкции в этом случае попадет и бытовая техника — в этом списке телевизоры, стиральные машины, холодильники. Сборка в России техники Samsung, LG, Xiaomi, Bosch, Siemens станет невозможна, так как заводы используют электронику, производимую по американским технологиям. Аналогичные трудности ожидают автопром.

Что будет с рублем?

На торгах Московской биржи в четверг рубль рухнул до исторических минимумов, а рынок акций пережил рекордное падение. Так, курс доллара на пике достигал 90 рублей, а евро — превысил 100 рублей.

Индекс РТС, отражающий долларовую капитализацию 43 крупнейших компаний, рухнул на 33,22%, рублевый индекс Московской биржи — на 29,17%. Это больше, чем в дни глобального финансового кризиса в 2008 году или после дефолта 1998 года.

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке. В результате рубль частично отыграл рекордное падение. Официальный курс Центробанка для доллара США на 25 февраля составляет 86,92 рубля, евро —97,76 рубля.

ВТБ, второй по размеру банк в России, разослал клиентам письмо с рекомендацией временно не проводить любые операции в долларах и евро. На сайте «Сбера» появлялась информация об ограничениях на валютные операции для клиентов из-за санкций США, однако позднее публикацию объяснили «техническим сбоем».

Эксперты отмечают, что курс рубля на ближайшую перспективу предсказать невозможно — если военная операция на Украине затянется, интервенций Центробанка может попросту не хватить, что грозит резким обесцениванием российской валюты.