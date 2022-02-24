ЦБ начнет интервенции для спасения рубля

России начнет валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке, говорится в заявлении Центробанка.

«Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору», — сказано в сообщении.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир объявил о начале спецоперации России в Донбассе. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

На этом фоне российский рынок акций утром обвалился более чем на 11%, курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля.