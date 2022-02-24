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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Постпред объяснил разницу взглядов России и Запада на Донбасс

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Донбасса для Запада — разменная монета в геополитической игре, направленной на ослабление России и продвижение НАТО к ее границам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации в четверг.

«Для нас (России) же это женщины, дети, старики, восемь лет прячущиеся от украинских обстрелов и провокаций. Для нас это и украинский народ, страдающий под гнетом майданной власти. В этом разница в наших подходах», — сказал Небензя.

По его мнению, Запад никогда не поймет Россию, пока не сменит геополитическую оптику.

«Зато нам бесконечно благодарны те, ради кого принимались упомянутые мной решения, те, о ком вы не вспоминали все эти восемь лет, называя их исключительно пророссийскими сепаратистами и террористами», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил об обстрелах со стороны российской армии в нескольких украинских городах. По данным Минобороны России, высокоточные средства поражения выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию украинской армии.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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