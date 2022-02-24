Самолет из Омска не смог сесть в аэропорту Ростова-на-Дону

Самолет авиакомпании «Азимут», который летел из Омска в Ростов-на-Дону, не смог приземлиться из-за закрытия аэропорта в связи с ситуацией в Донбассе. Борт отправили в Саратов.

Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из Омска в Ростов-на-Дону ранним утром в четверг. Он не смог приземлиться в местном аэропорту Платов из-за военной операции в Донбассе. Борт отправили на запасной аэродром в Саратов, указано на сайтах местных аэропортов и сервисе Flightradar.

Воздушное пространство России у границ Украины в четверг закрыли для гражданских самолетов в связи с высокой угрозой безопасности. Закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. Ранее Россия признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР.