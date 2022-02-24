Самолет из Омска не смог сесть в аэропорту Ростова-на-Дону

Самолет авиакомпании «Азимут», который летел из Омска в Ростов-на-Дону, не смог приземлиться из-за закрытия аэропорта в связи с ситуацией в Донбассе. Борт отправили в Саратов.
Самолет авиакомпании «Азимут» вылетел из Омска в Ростов-на-Дону ранним утром в четверг. Он не смог приземлиться в местном аэропорту Платов из-за военной операции в Донбассе. Борт отправили на запасной аэродром в Саратов, указано на сайтах местных аэропортов и сервисе Flightradar.
Воздушное пространство России у границ Украины в четверг закрыли для гражданских самолетов в связи с высокой угрозой безопасности. Закрыты аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. Ранее Россия признала самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
ponhik78т.е. не смущает что Украина активно нарывалась на такое развитие событий?
AlhazredИди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))
mosquito__2010К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.
mosquito__2010Конечно довольны. Всю военную инфраструктуру Украины перемножат на ноль примерно в течении ближайших...