Рубль обвалился после объявления Путиным военной операции в Донбассе

Курс рубля в начале утренних торгов четверга обвалился после заявлений президента Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 07.22 мск 24 февраля, за американскую валюту предлагают 85,291 рубля. Доллар подскочил выше 84 рублей впервые с января 2016 года, евро — выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.

«Сбер» готов купить доллар за 99,90 рублей, а евро за 110,82 рублей, ВТБ продают доллар за 89,50 рублей, а евро за 100,55 рублей, сообщается на их сайтах.

Днем ранее курс доллара составлял 81 рубль. Евро до этого был около 90 рублей.

Путин утром в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, так как ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о помощи. По данным Минобороны, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация Украины.