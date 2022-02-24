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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Рубль обвалился после объявления Путиным военной операции в Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Курс рубля в начале утренних торгов четверга обвалился после заявлений президента Владимира Путина о принятии решения о специальной военной операции в Донбассе, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 07.22 мск 24 февраля, за американскую валюту предлагают 85,291 рубля. Доллар подскочил выше 84 рублей впервые с января 2016 года, евро — выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.

«Сбер» готов купить доллар за 99,90 рублей, а евро за 110,82 рублей, ВТБ продают доллар за 89,50 рублей, а евро за 100,55 рублей, сообщается на их сайтах.

Днем ранее курс доллара составлял 81 рубль. Евро до этого был около 90 рублей.

Путин утром в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, так как ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой о помощи. По данным Минобороны, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация Украины.

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Топ комментариев

Alhazred

Ты вообще много чего не понимаешь. Смирись с этим)))

Alhazred

До революции в состав Малороссии входило три губернии. После революции это были земли принадлежащие СССР....

Alhazred

Иди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))

mosquito__2010

К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.
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