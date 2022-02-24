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Слава Степанов показал красоту Норильска на фото

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/stepanovslava

Известный новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал с высоты Норильск Красноярского края, кадры завораживают своей красотой.

Норильск — самый северный в мире из крупных городов с населением более 150 тысяч человек. В Норильске проживает более 182 тысяч человек и город продолжает расти — с 2016 года ежегодный прирост примерно по 1000 в год.

Полезных ископаемых здесь очень много — это сделало Норильск одним из самых успешных промышленных регионов мира.

«Здесь холодно. Средняя температура в январе достигает минус 27 градусов, а абсолютный минимум минус 60 градусов. При этом, скорость ветра может достигать 30-40 метров в секунду. Летом температура редко поднимается выше плюс 14 градусов. Про такие места шутят "У вас лето было? Да, но я в тот день работал"», — написал Степанов под снимками.

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Топ комментариев

Alhazred

Ты вообще много чего не понимаешь. Смирись с этим)))

Alhazred

До революции в состав Малороссии входило три губернии. После революции это были земли принадлежащие СССР....

Alhazred

Иди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))

mosquito__2010

К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.
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