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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Президент России призвал украинских военных сложить оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Президент России Владимир Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы и сложить оружие после ввода российских сил в Донбасс.

Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Главы ДНР и ЛНР накануне обратились к России с просьбой защитить республики от Украины. Российский лидер в четверг, 24 февраля принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

«Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа», — сказал Путин.

Путин обратился и к украинским военнослужащим, подчеркнув, что они давали присягу на верность своему народу, «а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом».

«Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», — сказал Путин.

По его словам, Россия остается одной из самых мощных ядерных держав на планете, поэтому ни у одного потенциального агрессора не должно быть сомнений в том, что он будет полностью разгромлен.

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

Alhazred

Ты вообще много чего не понимаешь. Смирись с этим)))

Alhazred

До революции в состав Малороссии входило три губернии. После революции это были земли принадлежащие СССР....

Alhazred

Иди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))

mosquito__2010

К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.
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