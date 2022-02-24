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Конфликт в Донбассе
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами. Главы ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой защитить республики от Украины.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин.

По словам президента, цель операции — «защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

«И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — подчеркнул президент.


Тема: Конфликт в Донбассе
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Политика #Мир #Военная политика #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

Alhazred

Ты вообще много чего не понимаешь. Смирись с этим)))

Alhazred

До революции в состав Малороссии входило три губернии. После революции это были земли принадлежащие СССР....

Alhazred

Иди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))

mosquito__2010

К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.
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