Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами. Главы ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой защитить республики от Украины.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин.

По словам президента, цель операции — «защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

«И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — подчеркнул президент.