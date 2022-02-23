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Юрий Дудь испытал чувство вины после признания ДНР и ЛНР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © yurydud, instagram.com/yurydud

Документалист и блогер Юрий Дудь высказал свое мнение по поводу принятия Россией независимости ДНР и ЛНР. Он не поддерживает позицию государства.

По словам блогера, правительство одобряет войну «из теплых столичных квартир» вместо того, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного. Такая политика его не устраивает, написал он в Instagram.  

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Дудь отметил, что высказал свое мнение, чтобы в будущем не краснеть перед детьми. Когда дети, изучая этот отрезок истории, зададутся вопросом: «Что сделал он?», у него будут доказательства, что он не поддерживал в этот момент власть.

Для описания своих чувств по поводу нынешней политической ситуации Юрий Дудь вспомнил слова музыканта из Animal Джаz: «Жесть. Трагедия. И чувство вины». Блогер написал, что чувствует похожее. «России, Украине, миру — мир», — заключил свою позицию Юрий Дудь.

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Политика #Россия
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Vitall2005

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