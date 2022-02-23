Украина ввела на территории страны режим ЧП

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит в стране режим ЧП на 30 дней ввести, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«На территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение», — сказал он. При необходимости режим ЧП могут продлить до 60 дней в зависимости от ситуации в регионах страны.

ЧП предусматривает введение особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения. Запрещается изменение Конституции Украины, избирательных законов, проведение выборов всех уровней, а также массовых мероприятий и забастовок.

По украинским законам, ЧП вводится не более чем на 30 суток и не больше чем на 60 суток в отдельных местностях страны. В случае необходимости президент может продлить чрезвычайное положение, но не более чем на 30 суток.