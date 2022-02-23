Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил россиян с Днем защитника Отечества и отметил важность обеспечения обороноспособности страны.

«Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей, а вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России», — сказал он.

По словам главы государства, за последние годы было сделано многое для модернизации вооруженных сил, благодаря чему они стали более мобильными и доказали, что способны решать самые сложные задачи.

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего», — подчеркнул Путин.

В завершении выступления президент отметил личные качества российских военнослужащих. Он отметил, что уверен в высоком профессионализме, мужестве и надежности солдат и офицеров армии России.

«Вы будете беречь мир и покой наших граждан, отстаивать национальные интересы нашей великой страны. Желаю вам здоровья и успехов в службе. Самые добрые пожелания вашим семьям, родным и близким», — подытожил Путин.