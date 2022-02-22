Подсчитана стоимость восстановления Луганской народной республики

Восстановление Луганской народной республики потребует порядка полутора триллионов рублей, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Речь идет об очень серьезных цифрах», — подчеркнул Пасечник в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, экономисты уже подсчитали сумму ущерба в результате боевых действий с 2014 года.

Глава ЛНР напомнил, что на территории республики уже реализовывается программа экономического развития на 2022-2024 годы, которая позволит восстанавливать инфраструктуру и открывать новые предприятия.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.