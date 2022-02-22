Подсчитана стоимость восстановления Луганской народной республики

Восстановление Луганской народной республики потребует порядка полутора триллионов рублей, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Речь идет об очень серьезных цифрах», — подчеркнул Пасечник в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, экономисты уже подсчитали сумму ущерба в результате боевых действий с 2014 года.
Глава ЛНР напомнил, что на территории республики уже реализовывается программа экономического развития на 2022-2024 годы, которая позволит восстанавливать инфраструктуру и открывать новые предприятия.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.
west_nikУкраина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...
mosquito__2010Начанай !!! Торговлю когда свернём в ноль остатки вашей экономики превратятся в тухлое кокушко и бабкам...
Evgenikобратного пути нет. Зеля, поздно пить боржоми
west_nikЧто изменится в РФ? Европа должна начинать самостоятельно думать, а не с помощью дядек из СШП. Торговать...