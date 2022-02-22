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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитана стоимость восстановления Луганской народной республики

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: OSCE_SMM / Attribution-NonCommercial-NoDerivs License

Восстановление Луганской народной республики потребует порядка полутора триллионов рублей, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Речь идет об очень серьезных цифрах», — подчеркнул Пасечник в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, экономисты уже подсчитали сумму ущерба в результате боевых действий с 2014 года.

Глава ЛНР напомнил, что на территории республики уже реализовывается программа экономического развития на 2022-2024 годы, которая позволит восстанавливать инфраструктуру и открывать новые предприятия.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Стороны подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации 22 февраля ратифицировали договоры.

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Топ комментариев

west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

mosquito__2010

Начанай !!! Торговлю когда свернём в ноль остатки вашей экономики превратятся в тухлое кокушко и бабкам...

Evgenik

обратного пути нет. Зеля, поздно пить боржоми

west_nik

Что изменится в РФ? Европа должна начинать самостоятельно думать, а не с помощью дядек из СШП. Торговать...
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