Госдума ратифицировала договоры с республиками Донбасса

Госдума на заседании во вторник ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, сообщается на сайте парламента.

Решение было принято палатой единогласно. Депутаты также проголосовала за предложенную поправку, в соответствии с которой договоры с республиками Донбасса должны вступить в силу с момента публикации.

«Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР.

Согласно текстам договоров, Россия будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.