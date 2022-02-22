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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума ратифицировала договоры с республиками Донбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума на заседании во вторник ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, сообщается на сайте парламента.

Решение было принято палатой единогласно. Депутаты также проголосовала за предложенную поправку, в соответствии с которой договоры с республиками Донбасса должны вступить в силу с момента публикации.

«Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР.

Согласно текстам договоров, Россия будет участвовать в защите границ республик и получит право пользоваться военной инфраструктурой и базами на их территории.

Тема: Конфликт в Донбассе
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Топ комментариев

west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

west_nik

Что изменится в РФ? Европа должна начинать самостоятельно думать, а не с помощью дядек из СШП. Торговать...

Sovik

И это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.

Evgenik

обратного пути нет. Зеля, поздно пить боржоми
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