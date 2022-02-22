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Фото обнимающихся без одежды Асмус и мужчины попало в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Кристина Асмус «наступила на старые грабли» — она опубликовала в Instagram эротическую фотографию с неизвестным мужчиной. Пользователи Сети осудили девушку, которую три года назад хейтили за сцену секса в фильме «Текст».

На фото в Instagram Асмус топлес прижимается к мужчине с обнаженным торсом. Партнер обнимает актрису, и его рука находится чуть ниже талии девушки.

Фотография взбудоражила подписчиков Кристины Асмус. Одни начали гадать, что за мужчина оказался рядом с ней. Среди вариантов — Роман Евдокимов, Александр Петров, похудевший бывший муж актрисы Гарик Харламов. Но чаще всего называлось имя Данилы Козловского, с которым она снимается в новом проекте.

Нашлись и критики откровенного кадра. Пользователи Сети напомнили Асмус о скандале с «Текстом», а также упрекнули ее в том, что она быстро нашла замену Харламову, хотя пара официально развелась 1,5 года назад.

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Топ комментариев

karuto

Вот это поворот. За что скакали, панове?

west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

Disobedient

Ура!!! Лучше поздно чем никогда. Радостно и грустно. Вспоминая сколько невинных жертв погибли за эти...

Sovik

И это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.
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