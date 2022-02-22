Фото обнимающихся без одежды Асмус и мужчины попало в Сеть

Актриса Кристина Асмус «наступила на старые грабли» — она опубликовала в Instagram эротическую фотографию с неизвестным мужчиной. Пользователи Сети осудили девушку, которую три года назад хейтили за сцену секса в фильме «Текст».

На фото в Instagram Асмус топлес прижимается к мужчине с обнаженным торсом. Партнер обнимает актрису, и его рука находится чуть ниже талии девушки.

Фотография взбудоражила подписчиков Кристины Асмус. Одни начали гадать, что за мужчина оказался рядом с ней. Среди вариантов — Роман Евдокимов, Александр Петров, похудевший бывший муж актрисы Гарик Харламов. Но чаще всего называлось имя Данилы Козловского, с которым она снимается в новом проекте.

Нашлись и критики откровенного кадра. Пользователи Сети напомнили Асмус о скандале с «Текстом», а также упрекнули ее в том, что она быстро нашла замену Харламову, хотя пара официально развелась 1,5 года назад.