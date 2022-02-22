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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина потребовала у России отменить признание ДНР и ЛНР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 9743366

Украина потребовала отменить решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик, заявил постоянный представитель Украины при Организации объединенных наций Сергей Кислица во время заседания Совета Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Он поручил обеспечить мир в ДНР и ЛНР силами российской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никому не отдаст свои территории.

«Мы требуем, чтобы Россия отменила решение о признании и вернулась за стол переговоров», — заявил Кислица, добавив, что Киев «осуждает указ о размещении дополнительных российских оккупационных сил на территориях Украины».

По его словам, Украина готова к прямым переговорам с Россией, если Москва придет к «здравому смыслу».

Дипломата также спросили, разорвет ли Киев дипломатические отношения с Москвой. «Зачем, чтобы добавить эмоций и драматизма? Мы не в театре. Мое правительство примет решение по этому вопросу», — ответил постпред.

Тема: Конфликт в Донбассе
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Политика #Мир
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Топ комментариев

karuto

Вот это поворот. За что скакали, панове?

west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

Disobedient

Ура!!! Лучше поздно чем никогда. Радостно и грустно. Вспоминая сколько невинных жертв погибли за эти...

Sovik

И это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.
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