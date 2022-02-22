Рынок акций России открылся обвалом на фоне признания ДНР и ЛНР

Рынок акций РФ на старте утренней сессии обвалился из-за геополитической напряженности и возрастания санкционных рисков. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 5,44%, следует из результатов.

По мнению экспертов, падение российских акций обусловлено «неприятием инвесторов рисковых активов на фоне обострения антироссийской санкционной тематики после того, как Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР)».

Цены большинства «голубых фишек»» (акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний) на «Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 9,5%

Подешевели акции «Газпрома» (-9,2%), «МТС» (-9%), «Сургутнефтегаза» (-7,4%), «Татнефти» (-7,2%), «Интер РАО» (-6,8%), АФК «Система" (-6,7%), «Норникеля» (-6,7%) и других российских компаний, приводит «Интерфакс» результаты торгов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами. При этом поручил обеспечить мир в ДНР и ЛНР силами российской армии.