НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирский филолог рассказала о «деградации» русского языка

Источник:
Sibnet.ru
349 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большое количество заимствований из английского языка не приведет к деградации русского языка, вопрос скорее в том, как на нем разговаривают носители, сообщила завекафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ Галина Мандрикова .

Филолог отметила, что в русский язык проникает много иностранных слов. В последние пять лет таких слов просто вал. Если раньше это были по преимуществу термины IT-технологий, то сейчас это и политические, и экономические, и слова из шоу-бизнеса, и спортивные, и фэшн-индустрия — то есть слова из многих областей.

Это не всегда оправданно, так как зачастую имеются русские аналоги, да и язык иногда «вытаскивает» что-то из своих «запасников», заставляя старые слова жить по-новому, это актуализирует их; например, слово «корона» получило в последнее время совершенно новое значение. С точки зрения филолога-русиста, язык динамичен, он развивается и следить за ним интересно.

«С точки зрения тех, кто хорошо образован, пусть и не в области языкознания, русский язык нуждается в защите. А есть и те, кто вообще в этом не разбирается, да и владение хорошим русским языком не является их сильной стороной, но такие люди всегда готовы подхватить любую негативную идею типа "русский язык гибнет!" Это, кстати, очень заметно в соцсетях. Как специалист скажу: язык не деградирует», — сказала Мандрикова.

Филолог отметила, что с языком как с системой ничего не происходит. Но происходит что-то с речью носителей языка. Замечено, что язык выходит из своих нормативных границ обычно при значительных социальных потрясениях — революциях, войнах, кризисах. В разные периоды жизни общества меняется и отношение к языку.

Но, по словам Мандриковой, со временем часть из английских слов уйдут из русского языка, другие обрусеют настолько, что станут считаться русскими.

Еще по теме
Карантин завершится в новосибирских школах
Сочинения на ЕГЭ доверят искусственному интеллекту
Ростелеком запустил курс «ЕГЭ Обществознание»
Детские аккаунты появятся на портале «Госуслуг»
смотреть все
Новосибирск #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский филолог рассказала о «деградации» русского языка
Авто протаранило судью на гонках в Кузбассе. ВИДЕО
Шоколадную пасту на основе муки подсолнечника изобрели на Алтае
Убийство томички после выпускного раскрыли спустя 15 лет
Самое популярное
Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer
Вышла игра Horizon Forbidden West
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
Обсуждение (1)
О самом главном
Магическая дата: что означает день 22.02.2022
Главный цвет года: Very Peri в одежде, аксессуарах и макияже
Гороскоп удачи: счастливые даты 2022 года для знаков Зодиака
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Какую косметику подарить мужчине
Все статьи
Мультимедиа
Эмоции поражения: хоккейная битва России и Финляндии
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
38
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
37
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
29
Столтенберг пригрозил России появлением НАТО на границах
25
Россия признала суверенитет Донбасса
20
Франция и Германия призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР 
Sibnet.Ru