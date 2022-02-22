Новосибирский филолог рассказала о «деградации» русского языка

Большое количество заимствований из английского языка не приведет к деградации русского языка, вопрос скорее в том, как на нем разговаривают носители, сообщила завекафедрой филологии факультета гуманитарного образования НГТУ Галина Мандрикова .

Филолог отметила, что в русский язык проникает много иностранных слов. В последние пять лет таких слов просто вал. Если раньше это были по преимуществу термины IT-технологий, то сейчас это и политические, и экономические, и слова из шоу-бизнеса, и спортивные, и фэшн-индустрия — то есть слова из многих областей.

Это не всегда оправданно, так как зачастую имеются русские аналоги, да и язык иногда «вытаскивает» что-то из своих «запасников», заставляя старые слова жить по-новому, это актуализирует их; например, слово «корона» получило в последнее время совершенно новое значение. С точки зрения филолога-русиста, язык динамичен, он развивается и следить за ним интересно.

«С точки зрения тех, кто хорошо образован, пусть и не в области языкознания, русский язык нуждается в защите. А есть и те, кто вообще в этом не разбирается, да и владение хорошим русским языком не является их сильной стороной, но такие люди всегда готовы подхватить любую негативную идею типа "русский язык гибнет!" Это, кстати, очень заметно в соцсетях. Как специалист скажу: язык не деградирует», — сказала Мандрикова.

Филолог отметила, что с языком как с системой ничего не происходит. Но происходит что-то с речью носителей языка. Замечено, что язык выходит из своих нормативных границ обычно при значительных социальных потрясениях — революциях, войнах, кризисах. В разные периоды жизни общества меняется и отношение к языку.

Но, по словам Мандриковой, со временем часть из английских слов уйдут из русского языка, другие обрусеют настолько, что станут считаться русскими.