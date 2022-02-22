Путин заявил Макрону и Шольцу о решении признать ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин сообщил по телефону президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что «в ближайшее время имеет в виду подписать» указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин информировал лидеров Франции и ФРГ об итогах расширенного заседания Совета безопасности РФ, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Госдумы по вопросу о признании ДНР и ЛНР.

В понедельник также поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население. «С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», — говорится в сообщении.

Указано, что президент Франции и канцлер ФРГ «выразили разочарование таким развитием» событий. Вместе с тем, добавили в Кремле, Макрон и Шольц обозначили готовность к продолжению контактов.