Правительство месяцы готовилось к признанию ДНР и ЛНР

Правительство много месяцев ведет подготовку к последствиям признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета безопасности РФ в Кремле

«Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения», — сказал Мишустин в понедельник.

Мишустин поддержал предложение о признании независимости ДНР и ЛНР в случае, если не будет подвижек в переговорах.