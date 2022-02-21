Правительство месяцы готовилось к признанию ДНР и ЛНР

Правительство много месяцев ведет подготовку к последствиям признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета безопасности РФ в Кремле
«Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения», — сказал Мишустин в понедельник.
Мишустин поддержал предложение о признании независимости ДНР и ЛНР в случае, если не будет подвижек в переговорах.
BETEPAH86Так помоги!!! Чего сидишь то?!??! Где твоя помощь как ИСТИННОГО омериганца братской Украине????
Удавиковзапад будет воевать с Россией до последнего окраинца, видимо начали
mosquito__2010Ваш "патриот" это тот что по палате сосед ? Вам бы политиков из США и Великобритании еще подселить с...
pepelmetalДа он и не уезжал) у него денег нет