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Правительство месяцы готовилось к признанию ДНР и ЛНР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Felinegate / CC BY 3.0

Правительство много месяцев ведет подготовку к последствиям признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета безопасности РФ в Кремле

«Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения», — сказал Мишустин в понедельник.

Мишустин поддержал предложение о признании независимости ДНР и ЛНР в случае, если не будет подвижек в переговорах.

Тема: Конфликт в Донбассе
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BETEPAH86

Так помоги!!! Чего сидишь то?!??! Где твоя помощь как ИСТИННОГО омериганца братской Украине????

Удавиков

запад будет воевать с Россией до последнего окраинца, видимо начали

mosquito__2010

Ваш "патриот" это тот что по палате сосед ? Вам бы политиков из США и Великобритании еще подселить с...

pepelmetal

Да он и не уезжал) у него денег нет
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